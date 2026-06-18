„Relaunch“: ID Austria erhält neue Funktionen

Die Bürgerservice-App ID Austria hat neue Funktionen erhalten: So wird ab sofort die mobile Nutzung von Vollmachten unterstützt. Nutzerinnen und Nutzer können sich damit erstmals mobil in Vertretung einer anderen Person bei digitalen Services anmelden.
Auch die digitale Ausweisplattform „eAusweise“ ist mit dem neuesten Update nun direkt vom Startbildschirm der App erreichbar. Ab Ende Juli 2026 steht zudem mit „ida“ ein KI-basierter Chatbot zur Verfügung.
Der „Relaunch“, den der zuständige Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) am Donnerstag in einer Pressekonferenz präsentierte, erleichtere Verwaltungswege für Familien, Angehörige, Unternehmen und berufliche Vertretungen. So ermögliche zum Beispiel die mobile Vollmacht die Abholung von Medikamenten für Angehörige. Voraussetzung bleibt allerdings eine Registrierung beider Personen bei der ID Austria.
Neu ist auch ein in der ID-Austria-App integrierter Link zu den digitalen Ausweisen, die sich aber nach wie vor separat öffnen. Beide Anwendungen bleiben also vorerst bestehen. Wildwuchs bei den Bürgerservice-Apps werde es aber nicht geben, betonte Pröll. Er verfolgt das langfristige Ziel, mehrere Apps künftig zu einer zu fusionieren.
„ida“ soll bald Behördenwege erleichtern
Der Chatbot „ida“ wiederum wird sowohl in der App, als auch auf Websites wie oesterreich.gv.at ab Ende Juli dieses Jahres vertreten sein. Die digitale Assistenz ist als erster Schritt für weitere KI-basierte Services in der Verwaltung vorgesehen. In künftigen Ausbaustufen soll „ida“ Bürgerinnen und Bürger nicht nur informieren, sondern – auf ausdrücklichen Wunsch und mit klarer Freigabe – auch bei digitalen Behördenwegen unterstützen.
„Die Initiative verfolgt das Ziel, Künstliche Intelligenz verantwortungsvoll, sicher und nutzerorientiert in der öffentlichen Verwaltung einzusetzen“, erklärte dazu Pröll. Bei vielen Themen solle „ida“ als erster Ansprechpartner dienen – und zwar rundum die Uhr.
Pröll konnte zudem berichten, mittlerweile die Sechs-Millionen-Marke bei den Nutzerinnen und Nutzern von ID Austria geknackt zu haben. Um die weitere Verbreitung zu fördern, soll im Juli und August wieder eine Service-Tour stattfinden.
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