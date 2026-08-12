Großes Griss! Aber kein Ausverkauf der Sturm-Stars

Mit starken Leistungen in der Champions-League-Quali haben sich etliche Sturm-Kicker in die Auslage gespielt. Der eine oder andere Profi wird in den nächsten Wochen wohl noch von Bord gehen. „Ich will jetzt keine Zahl nennen, aber es gibt schon einige Fixangebote“, meinte Sportchef Michael Parensen.
Während die abgezockte Fenerbahce-Truppe auf ein Durchschnittsalter von 30 Jahren kam, lautete das Motto bei Sturm: So jung kumma nimma zaum! Gerade einmal 21,5 Jahre war die Mannschaft von Fabio Ingolitsch im Schnitt alt. Die Boygroup konnte den großen Favoriten mehr als nur ärgern, am Ende setzte sich aber doch die Klasse und Routine durch. „Du kannst gegen solche Gegner, gegen die du maximal gefordert bist, nur lernen. Wir alle, mich eingeschlossen, wollen lernen. Wir wollen besser werden und haben eine extrem ehrgeizige Mannschaft. Ich liebe es mit den Jungs zu arbeiten. Jeder ist hungrig, jeder ist bereit, Tag für Tag besser zu werden. Aber alles im Dienst der Mannschaft“, schwärmte Ingolitsch, dessen Lazarett sich etwas gelichtet hat. Mit Rozga und Camara konnte er heute zwei Spieler nach Verletzungen erstmals wieder im Mannschaftstraining begrüßen.
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