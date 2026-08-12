15 Menschen verletzt
Gas in Hotel am Gardasee ausgetreten
In einem Hotel am Gardasee sind 15 Menschen bei einem möglichen Gas- oder Kohlenmonoxidaustritt verletzt worden. Sie wurden zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht, das Hotel vorsorglich evakuiert.
Insgesamt hielten sich laut der Feuerwehr 62 Gäste in der Unterkunft in Peschiera del Garda auf, darunter mehrere Menschen aus dem Ausland. Die Einsatzkräfte waren am Mittwochvormittag ausgerückt, nachdem mehrere Hotelgäste über gesundheitliche Beschwerden geklagt hatten.
Acht Personen wurden mit mittelschweren Beschwerden in Krankenhäusern der Region behandelt, die übrigen sieben mit leichteren Symptomen. In Lebensgefahr schwebte niemand. Unter den Betroffenen waren fünf Kinder und Jugendliche.
Hier sehen Sie ein Foto von dem Einsatz:
Untersuchungen sollen nun klären, ob tatsächlich Gas oder Kohlenmonoxid ausgetreten war, und wodurch es zu den Beschwerden gekommen sein könnte. Die Einsatzkräfte führten zahlreiche Messungen durch.
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