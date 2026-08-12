Fünf Milliarden! Der Irrsinn hat wieder Saison

Nach der WM ist vor dem Ende der Transferzeit: Im internationalen Fußball geht es auch in diesem Sommer rund, machen in der Übertrittszeit einmal mehr irre Summen die Runde. Das Nonplus-Ultra ist einmal mehr wenig überraschend die Premier League, die einem neuen Rekord entgegen steuert: Waren es im Sommer 2025 3,61 Milliarden Euro, die auf der Insel für neue Spieler ausgegeben wurden, so sind es heuer laut transfermarkt.at auch bereits wieder satte 2,45 Milliarden Euro.