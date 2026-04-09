Betrug über ID Austria: So zockten Täter Finanz ab

Kripo-Chef Andreas Holzer machte es in einem Hintergrundgespräch gegenüber der „Krone“ klar: Diese dreiste Form der Kriminalität sei den Ermittlern bislang in Österreich noch nicht untergekommen. Umso schwerer war es, das internationale Netzwerk erfolgreich auffliegen zu lassen. Und so lief die Masche mit fast fünf Millionen Euro Schaden: