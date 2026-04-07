Hilfe bei ID Austria: Servicestelle wird ausgebaut

Extra Seniorentage geplant

Für Senioren wird ein zusätzliches Angebot geschaffen. Die Donnerstage im Mai und Juni sind gezielt für diese Bevölkerungsgruppe reserviert. Damit werde auf den besonders hohen Bedarf an persönlicher Unterstützung reagiert – gerade dort, wo die Aktivierung und Nutzung digitaler Services oft mehr Begleitung braucht. Zum Termin ist ein gültiger österreichischer Reisepass oder Personalausweis sowie das eigene Smartphone mitzubringen.