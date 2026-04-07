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Nach „Krone“-Bericht

Hilfe bei ID Austria: Servicestelle wird ausgebaut

Innenpolitik
07.04.2026 19:00
Besonders unter den Senioren sorgt die ID-Austria-App immer wieder für Ärger.
Besonders unter den Senioren sorgt die ID-Austria-App immer wieder für Ärger.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Nach Kritik an der digitalen Verwaltung reagiert die Politik: Die „Digital Austria Servicestelle“ in Wien wird erweitert, Öffnungszeiten werden ausgedehnt. Besonders ältere Menschen sollen künftig gezielter unterstützt werden – mit eigenen Beratungstagen im Mai und Juni.

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Wie die „Krone“ berichtet hat, haben vor allem Senioren Schwierigkeiten beim Bedienen der ID Austria. Deshalb forderten Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec und Buchautor Andeas Salcher einen Realitätscheck für digitale Verwaltung. Denn es erreichen sie täglich Beschwerden von älteren Menschen.

Dieses Problem dürfte nun auch bei der Politik angekommen sein. Das zuständige Staatssekretariat baut die im Februar eröffnete Digital-Austria-Servicestelle aus, die an bisher 15 Servivetagen bereits 450 ID-Austria-Registrierungen durchgeführt hat. Aufgrund des anhaltenden Andrangs werden die Öffnungszeiten erweitert.

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„Die Servicestelle wird intensiv genutzt – deshalb bauen wir sie konsequent aus. So können wir Wartezeiten verkürzen und noch mehr Menschen Schritt für Schritt beim Einstieg in die digitale Verwaltung begleiten. Wer Unterstützung braucht, soll sie rasch und verlässlich bekommen – persönlich vor Ort“, so Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll.

Seit Dienstag steht die Servicestelle von Montag bis Freitag zur Verfügung. Dadurch können bis Ende Juni zusätzlich mehr als 500 Beratungstermine angeboten werden.

Neue Öffnungszeiten

Die neuen Öffnungszeiten (Untere Donaustraße 13 - 15, 1020 Wien) ab 7. April:

  • Freitag: 08.00 – 11.00 Uhr
  • Montag: 10.00 – 13.00 Uhr
  • Dienstag: 10.00 – 13.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr
  • Mittwoch: 08.00 – 11.00 Uhr und 13.30 – 16.30 Uhr
  • Donnerstag: 08.00 – 11.00 Uhr und 13.30 – 16.30 Uhr

Extra Seniorentage geplant
Für Senioren wird ein zusätzliches Angebot geschaffen. Die Donnerstage im Mai und Juni sind gezielt für diese Bevölkerungsgruppe reserviert. Damit werde auf den besonders hohen Bedarf an persönlicher Unterstützung reagiert – gerade dort, wo die Aktivierung und Nutzung digitaler Services oft mehr Begleitung braucht. Zum Termin ist ein gültiger österreichischer Reisepass oder Personalausweis sowie das eigene Smartphone mitzubringen.

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