Wie Sie jetzt die Hitze aus Ihrer Wohnung bekommen

Die große Hitze draußen ist bald überstanden, drinnen aber oft lange noch nicht. Ein Experte sagt in der „Krone“, wann man auch in den eigenen vier Wänden endlich auf Linderung hoffen kann, wie man den Backofen schneller auskühlen lässt, und welche Vorkehrungen für die nächste Saison nottun.
Jeder städtische Haushalt (ohne Klimaanlage) kennt es inzwischen: Die Gluthitze will nicht und nicht aus den eigenen vier Wänden verschwinden, auch wenn es am Abend kühler wird. Auch die fallenden Temperaturen ab Montag werden erst mit einiger Verzögerung daheim spürbar sein. Wann genau?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.