Mercedes-Dieb: „Das auf dem Video bin ich nicht“

Erdrückende Beweislast

Vor Gericht folgt nun der nächste verwegene Versuch, sich reinzuwaschen. Mit den Bildern der Überwachungskamera konfrontiert, blockt der Angeklagte ab: „Das bin ich nicht.“ Richter Martin Mitteregger hakt nach: Was er denn dazu sage, dass er nach der Sicherstellung des Wagens in Mittelberg einvernommen worden sei? Der Mann bleibt stur. Dabei ist die Beweislage erdrückend: Im Fahrzeug fand die Polizei exakt jenen Rucksack, den der Dieb auf dem Überwachungsvideo bei sich trug. Auch die Kleidung stimmt im Detail überein.