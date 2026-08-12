Pensionistenmord: Der eiskalte Killer ohne Reue

Bereits in seiner frühen Jugend beging Robert O. einen Mord. Später überfiel er zwei Frauen und verletzte sie schwer. 2024 tötete er auf bestialische Weise eine Wiener Pensionistin. Die Geschichte eines Mannes, der kein Mitleid empfinden kann.
Als Robert O. am 3. September 2024 nachts auf ein Grundstück am Bahndammweg in Wien-Floridsdorf eindrang, „war ich eigentlich“, sagte er später in Vernehmungen, „ruhig, gelassen fast“. Obwohl er wusste, dass er gleich Grauenhaftes tun würde.
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