Betrug mit ID Austria: Mehr als 30.000 Euro weg

Eine 56-jährige Salzburgerin ist Opfer eines Internetbetrugs mit der amtlichen Online-Identifikation ID Austria geworden. Die Frau gab dabei persönliche Bankdaten bekannt und verlor mehr als 30.000 Euro.
Anfang Mai erhielt die Frau eine SMS auf ihr Handy mit der Information, dass ihre ID Austria verlängert werden muss. Sie öffnete einen Link und gab persönliche Daten bekannt. Daraufhin rief eine vermeintliche Bankmitarbeiterin bei der Salzburgerin an und meinte, dass ein Zugriff von mehreren Personen auf die Online-Banking-App der 56-Jährigen verhindert werden müsse.
Daraufhin gab die Salzburgerin mehrere TAN-Codes bekannt, die sie via Push-Benachrichtigungen auf ihrem Handy erhalten hatte. Anschließend führten die unbekannten Täter mehrere Überweisungen auf österreichische Konten durch. Die Frau verlor dadurch mehr als 30.000 Euro. Die Polizei ermittelt.
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