Betrug mit ID Austria: Mehr als 30.000 Euro weg

Anfang Mai erhielt die Frau eine SMS auf ihr Handy mit der Information, dass ihre ID Austria verlängert werden muss. Sie öffnete einen Link und gab persönliche Daten bekannt. Daraufhin rief eine vermeintliche Bankmitarbeiterin bei der Salzburgerin an und meinte, dass ein Zugriff von mehreren Personen auf die Online-Banking-App der 56-Jährigen verhindert werden müsse.