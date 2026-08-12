Treffen mit Freunden am Weg zur Herkules-Aufgabe

Kaum ist die Sommerpause vorbei, ist der Terminkalender bei den Basketballern des BC Vienna schon wieder prall gefüllt. „Eigentlich wollte ich ja ein paar Tage ins schöne Italien auf Trainingslager fahren. Aber der Coach hat mich ausgetrickst“, zwinkert BC-Vorstand Petar Stazic. So geht es nun am 19. August nach Banja Luka zu einem kleinen Vorbereitungs-Camp, wo man am 20. gegen KK Igokea das erste Spiel der Pre-Season absolvieren wird. Mit dem bosnischen Team feierte der neue Vienna-Headcoach Dragan Bajic einst große Erfolge.