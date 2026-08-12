Rekordhitze setzt auch dem Champagner jetzt zu

Grund dafür sei die seit Anfang des Jahres verzeichnete Rekordhitze, die den Reifeprozess der Rebsorten beschleunigt habe, sagte David Chatillon, Vize-Vorsitzender des Verbands der Champagner-Winzer. Die Organisation veröffentlichte am Mittwoch die Startdaten der Lese in verschiedenen Kommunen des Anbaugebietes, in einzelnen Gebieten hatte die Ernte aber bereits in der vergangenen Woche begonnen.

Erntezeit immer früher

Seit den 1980er-Jahren rücken die Erntezeiten im Kalender immer weiter nach vorne – ein deutliches Anzeichen für die globale Erwärmung. Im Durchschnitt beginnt die Lese heutzutage etwa zwei Wochen früher als vor zwanzig Jahren.