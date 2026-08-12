Fels-Sprengung durch sture Anrainer verzögert

„Achtung, Sprengarbeiten! Bitte den Gefahrenbereich sofort verlassen!“, ertönt eine Megafonstimme in der Siedlung Unterhimmel in Steyr. Nach einem zweimaligen Signal wird die erste Sprengung gezündet. Dies aber 30 Minuten zeitverzögert, denn eine Handvoll Bewohner war zu stur, um ihr Haus im Gefahrenbereich zu verlassen und benötigten eine „Extra-Einladung“ der Polizei. Erst nachdem die Betroffenen widerwillig ihre Behausungen verlassen hatten, durfte ordnungsgemäß gesprengt werden.