29 Griechen sollen Feuer vorsätzlich gelegt haben

In den vergangenen Tagen hatte ein Großbrand nordwestlich von Athen mehr als 11.000 Hektar Kiefernwald, Buschgebiet und landwirtschaftliche Flächen verwüstet. Der Feuerwehr gelang es erst nach fünf Tagen, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Zuvor hatten unter anderem auch auf Inseln wie Kreta und Kefalonia Waldbrände getobt. Mehrere Feuerwehrleute kamen ums Leben.