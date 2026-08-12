Rapid gegen Paide Linnameeskond, LIVE ab 18 Uhr

Rückspiel in der dritten Runde der Qualifikation zur Conference-League! Mit einem 4:1 aus dem Hinspiel geht Rapid als klarer Favorit auch in das Rückspiel gegen den estnischen Klub Paide. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Zu einer Pflichtübung tritt Rapid am Mittwoch (18.00 Uhr) im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde der Fußball-Conference-League an. Nach dem 4:1-Auswärtserfolg bei Paide in der Vorwoche darf das Duell mit den Esten nur noch Formsache sein. Die ergebnismäßig perfekt in die Saison gestarteten Hütteldorfer peilen vor heimischem Publikum den siebenten Sieg im siebenten Saisonspiel an.
„Das Ergebnis des ersten Spiels ist mir egal. Mir ist nur wichtig, dass wir eine 100-prozentige Leistung zeigen“, meinte Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup. Er sieht die Partie als willkommene Möglichkeit zur Weiterentwicklung. „Es gibt für uns keine Spiele zu ‘verschwenden‘. Jedes Spiel ist wichtig, denn es trägt zur Entwicklung der Mannschaft bei und dazu, wie gut wir werden wollen.“
Die Richtung stimmt den Dänen zuversichtlich. „Ich hoffe, dass jeder auch die Fortschritte der Mannschaft erkennen kann und vor allem, wie hart die Spieler arbeiten. Im Moment gibt es viele positive Aspekte, aber wie ich es den Spielern auch gesagt habe: Es kommt darauf an, so weiterzumachen, denn die positive Entwicklung kann in einem Bruchteil einer Sekunde zum Stillstand kommen.“
Wunsch nach Steigerung
Die beiden Bundesliga-Siege gegen Altach (1:0) und Ried (2:1) fielen trotz Überlegenheit knapp aus. Hoff Thorup führte dies auf fehlende Effizienz vor dem Tor zurück. „Wir müssen uns in diesem Bereich steigern. Aber das Positive daran ist: Wir kommen zu Chancen.“ Gegen Paide kündigte der Coach an, rund um einen vorhandenen Kern wieder „drei bis sechs Spieler“ zu rotieren. „Wir brauchen immer einige Führungsspieler, aber vor allem in der Offensive haben wir verschiedene, gute Optionen.“ Dienstagmittag waren rund 12.000 Tickets verkauft.
Sollte sich Rapid durchsetzen, geht das Conference-League-Programm schon eine Woche später weiter. Dort geht es dann wohl gegen Heart of Midlothian um das Erreichen des ersten Saisonziels, die Ligaphase der Conference League. Die Schotten, die unlängst von Sturm Graz mit 0:6 aus der Champions-League-Quali befördert wurden, liegen gegen Benfica in der Europa-League-Quali nach dem Hinspiel bereits 1:6 im Hintertreffen.
Lazarett lichtet sich
Einige zuletzt verletzte Spieler werden laut Hoff Thorup in den nächsten Wochen zurückkehren. Verteidiger Jean Marcelin soll nach seinem Comeback bei Rapid II eine weitere Partie bei der Zweiermannschaft machen. Bei Ange Ahoussou hofft der Coach, dass der Verteidiger nach seiner Virusinfektion zum Saisonstart in der nächsten Woche ins Mannschaftstraining einsteigt. Noch habe er körperliche Defizite. Stürmer Claude M‘Buyi, der in der Reha einen kleinen Rückschlag erlitt, und Mittelfeldmann Martin Ndzie werden Anfang/Mitte September wieder im Mannschaftstraining erwartet. Andrija Radulovic kam aufgrund der Entscheidung des Trainers bisher nicht zum Einsatz.
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