Rapid gegen Paide Linnameeskond, LIVE ab 18 Uhr

Wunsch nach Steigerung

Die beiden Bundesliga-Siege gegen Altach (1:0) und Ried (2:1) fielen trotz Überlegenheit knapp aus. Hoff Thorup führte dies auf fehlende Effizienz vor dem Tor zurück. „Wir müssen uns in diesem Bereich steigern. Aber das Positive daran ist: Wir kommen zu Chancen.“ Gegen Paide kündigte der Coach an, rund um einen vorhandenen Kern wieder „drei bis sechs Spieler“ zu rotieren. „Wir brauchen immer einige Führungsspieler, aber vor allem in der Offensive haben wir verschiedene, gute Optionen.“ Dienstagmittag waren rund 12.000 Tickets verkauft.