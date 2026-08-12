Gutes Omen? So ein Umbruch führte schon zum Titel

Die Rotjacken schwitzen wieder! Der KAC hatte am 12. August den Trainingsstart, Coach Kirk Furey und sein neuer „Co“ Christoph Brandner scheuchten die Truppe 80 Minuten anständig übers Eis. „Ich bin sehr zufrieden, das erste Tag ist nie leicht. Die Burschen haben sich voll hineingeworfen“, lobt Furey. Am Donnerstag und Freitag gibt´s erneut Vollgas, dann steht Teambuilding in Burgenland am Programm.
Perfektes Paar! Bei den Rotjacken gibt jetzt ein Duo die Kommandos, das definitiv 100 Prozent „KAC-DNA“ besitzt. Der kanadische Chefcoach Kirk Furey ist 19 Jahre beim Traditionsklub, der neue steirische „Co“ Christoph Brandner gleich 22 (davon 13 im Betreuerstab). Beim Trainingsstart am 12. August leiteten Kirk und „Brandy“ erstmals offiziell das Geschehen.
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