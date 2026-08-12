Heimliche Nacktfotos von den Nachbarskindern

Die Idylle in einer Unterländer Siedlung wurde getrübt, als vor Wochen ein alleinstehender Hausbesitzer „Besuch“ von der Polizei erhielt. Die Ermittler konfiszierten etliche Laptops und Handys – und informierten dann mehrere Nachbarsfamilien über die Auswertung: Der seit Kurzem in Pension befindliche Einheimische hatte sich offensichtlich am Fenster im ersten Stock auf die Lauer gelegt und öfter gezielt abgewartet, als sich die Kinder am Pool umzogen oder auf den elterlichen Grundstücken kurz unbekleidet waren. Mit der bis zu 60-fachen Zoom-Funktion vergrößerte er teils den Genitalbereich und speicherte die Fotos ab.