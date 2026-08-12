Paukenschlag! Trump-Verwandter kauft die LA Lakers

Zwei Milliarden mehr als noch 2025

„Als lebenslange NBA-Fans fühlen wir uns zutiefst geehrt, die Möglichkeit zu bekommen, die Los Angeles Lakers zu übernehmen, eines der legendärsten Sportteams der Welt“, teilten Kushner und Iger in einem Statement mit. Erst 2025 waren die Lakers, die durch Basketball-Ikonen wie Kareem Abdul-Jabbar, Earvin „Magic“ Johnson, Kobe Bryant oder Shaquille O‘Neal einer der bekanntesten Vereine der Welt geworden sind, für die damalige Rekordsumme von zehn Milliarden Dollar verkauft worden. Der Unternehmer Mark Walter schlug vor einem Jahr zu – nun fließt offenbar nochmal mehr Geld.