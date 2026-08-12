Paukenschlag! Trump-Verwandter kauft die LA Lakers

Paukenschlag in der NBA: Die Los Angeles Lakers wechseln zu einem Rekordpreis erneut den Besitzer!
Neue Eigentümer des ikonischen Basketball-Klubs werden Joshua Kushner und Bob Iger, wie der Sender ESPN meldete. Die beiden sollen dem Bericht zufolge mehr als zwölf Milliarden Dollar (rund 10,4 Milliarden Euro) für das Team aus der nordamerikanischen Eliteliga NBA bezahlen. Joshua Kushner ist der Bruder von Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump.
Joshua Kushner hätte als Investor zuletzt eine Schlüsselrolle beim umstrittenen Deal der FIFA zum Verkauf der Rechte an Fußball-Weltmeisterschaften spielen sollen – der aber scheiterte nach heftigen Protesten aus der Fußball-Welt. Iger war früher Chef von Disney, jenem US-Medienkonzern, dem der Sender ESPN gehört.
Zwei Milliarden mehr als noch 2025
„Als lebenslange NBA-Fans fühlen wir uns zutiefst geehrt, die Möglichkeit zu bekommen, die Los Angeles Lakers zu übernehmen, eines der legendärsten Sportteams der Welt“, teilten Kushner und Iger in einem Statement mit. Erst 2025 waren die Lakers, die durch Basketball-Ikonen wie Kareem Abdul-Jabbar, Earvin „Magic“ Johnson, Kobe Bryant oder Shaquille O‘Neal einer der bekanntesten Vereine der Welt geworden sind, für die damalige Rekordsumme von zehn Milliarden Dollar verkauft worden. Der Unternehmer Mark Walter schlug vor einem Jahr zu – nun fließt offenbar nochmal mehr Geld.
Kushner und Iger verwiesen in ihrer Reaktion auf die Familie Buss, die von 1979 bis zum Vorjahr die Haupteigentümerin der Lakers gewesen war und das Team in der Zeit zu einer globalen Marke gemacht hatte: „Unser langfristiges Ziel ist es, auf diesem Fundament aufzubauen, auf höchstem Niveau zu spielen und diesem außergewöhnlichen Team, seinen Fans und der Stadt Los Angeles zu dienen.“
Laut ESPN hätte das milliardenschwere Duo eigentlich in ein Team in Las Vegas investieren wollen, sich dann aber überraschend für ein aggressives Angebot für die Lakers entschieden. Dort ist Luka Doncic nach dem Weggang von LeBron James in diesem Sommer der größte Star.
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