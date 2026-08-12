Donau in Ungarn wird jetzt künstlich angehoben

Das Kraftwerk Paks ist derzeit nur zu rund 25 Prozent ausgelastet. Von acht Turbinen sind zwei in Betrieb. „Das anhaltende Niedrigwasser der Donau belastet den ungarischen Haushalt und die Wirtschaft enorm“, sagte Magyar. Daher sei eine sofortige Lösung nötig. Die ungarische Regierung plant nun den Bau einer sogenannten Sohlschwelle, um Wasser aufzustauen. Eine Sohlschwelle, auch Sohlabsturz genannt, ist ein quer zur Strömungsausrichtung eines Flusses verlaufendes Regelbauwerk, das dessen Tiefenerosion reduziert. Übliche Bauformen sind zum Beispiel Steinaufschüttungen und Betonschwellen.