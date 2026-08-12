Die Angst vor dem nächsten Feuer sitzt im Nacken

Forstbesitzer starten nach „Brand aus“ sofort mit Aufräumarbeiten. Obwohl sein Wald bereits öfter dem Flammen zum Opfer fiel, möchte Waldbesitzer David Hainfellner seine Bäume wieder aufforsten, denn für ihn ist sein Wald ein „Generationenprojekt“ und die investierte Arbeit mehr als sinnvoll.