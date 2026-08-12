Die Angst vor dem nächsten Feuer sitzt im Nacken

Forstbesitzer starten nach „Brand aus“ sofort mit Aufräumarbeiten. Obwohl sein Wald bereits öfter dem Flammen zum Opfer fiel, möchte Waldbesitzer David Hainfellner seine Bäume wieder aufforsten, denn für ihn ist sein Wald ein „Generationenprojekt“ und die investierte Arbeit mehr als sinnvoll.
Rund 100 Hektar Fläche gingen vergangene Woche im Föhrenwald bei St. Egyden in Neunkirchen in Flammen auf. Für viele Waldbesitzer beginnt nun das mühsame Aufräumen und Wiederaufforsten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.