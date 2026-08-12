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Von Leeds bis Salzburg

Britische Fans radelten 1700 Kilometer zum Finale

Salzburg
12.08.2026 18:55
Richard White und Steve Dyson kam mit dem Fahrrad nach Salzburg.
Richard White und Steve Dyson kam mit dem Fahrrad nach Salzburg.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Friedlich, lautstark, trinkfest und für jeden Spaß zu haben! Tausende Schlachtenbummler aus England und Frankreich verwandelten die Salzburger Altstadt beim Supercup-Endspiel in eine riesige Partyzone. Zwei Fans nutzten für ihre Anreise sogar ihre Fahrräder ...

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„Das machen wir einmal und nie wieder. Was für eine Schnapsidee!“ Richard White und Steve Dyson waren noch etwas außer Atem, als sie der „Krone“ am Mittwoch in der Salzburger Innenstadt Rede und Antwort standen.

Kein Wunder! Die beiden glühenden Fans von Aston Villa hatten drei harte Tage hinter sich. Das Duo reiste zum Supercup-Finale ihres Teams gegen Paris St. Germain mit dem Fahrrad nach Salzburg. „Wir sind in der Nähe von Leeds gestartet, über London nach Dover und dann mit der Fähre aufs Festland“, erzählte White. Anschließend radelten die Briten über Belgien und Deutschland in die Mozartstadt.

Zitat Icon

Was für eine Schnapsidee! Wir haben nicht mal ein Hotelzimmer. Aber was macht man nicht alles für Aston Villa!

Richard White und Steve Dyson, sportliche Fans

„Fast 1700 Kilometer“, meinten beide Männer stolz. Ein Hotel hatten beide vor dem Antritt zu ihrer schier wahnsinnigen Fahrt nicht gebucht. „Wir haben ein Zelt mit, notfalls stellen wir es direkt am Mozartplatz auf“, lachten die beiden Engländer.

Die Anhänger von Aston Villa zeigten sich besonders trinkfest.
Die Anhänger von Aston Villa zeigten sich besonders trinkfest.(Bild: Andreas Tröster)

Zusammen mit Tausenden weiteren Fans – die meisten kamen aus England und Frankreich – feierte das Duo im Vorfeld des Supercup-Finales des europäischen Fußballverbandes (Uefa) in der Salzburger Altstadt. Am Kapitelplatz, Alten Markt sowie Residenzplatz gab es drei große Fanzonen samt großen Bühnen, Livemusik und etlichen Gastroständen.

400.000 Euro ließ sich die Stadt das Spektakel kosten. Die Kritik im Vorfeld war groß, die Verantwortlichen der Stadt Salzburg selbst sprachen noch am Mittwochnachmittag von weit mehr als 15.000 Besuchern und „friedlichen und ausgelassenen Gästen aus aller Welt“.

Die Paris-Fans brachten ihre eigene Band mit.
Die Paris-Fans brachten ihre eigene Band mit.(Bild: Andreas Tröster)

Die Gastronomen der etlichen Bars und Lokale in der Innenstadt durften sich jedenfalls zufrieden die Hände reiben. Speziell die britischen Fans zeigten sich wie gewohnt trinkfest. „Es ist sehr heiß in Salzburg, aber auch echt schön. Leider dauert es sehr lange, bis wir unser Bier bekommen“, lachten die Aston-Villa-Fans Andy, Mark und Jason. Sie stimmten sich im „Dubliners“ in der Kaigasse auf die Supercup-Partie ein.

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Gegen 18 Uhr machten sich die Schlachtenbummler dann nach und nach auf in Richtung Stadion Kleßheim. Punkt 21 Uhr startet dort das große Finale. 30.000 Fans werden dazu live erwartet.

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