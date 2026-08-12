Britische Fans radelten 1700 Kilometer zum Finale

Die Gastronomen der etlichen Bars und Lokale in der Innenstadt durften sich jedenfalls zufrieden die Hände reiben. Speziell die britischen Fans zeigten sich wie gewohnt trinkfest. „Es ist sehr heiß in Salzburg, aber auch echt schön. Leider dauert es sehr lange, bis wir unser Bier bekommen“, lachten die Aston-Villa-Fans Andy, Mark und Jason. Sie stimmten sich im „Dubliners“ in der Kaigasse auf die Supercup-Partie ein.