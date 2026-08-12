Britische Fans radelten 1700 Kilometer zum Finale

Friedlich, lautstark, trinkfest und für jeden Spaß zu haben! Tausende Schlachtenbummler aus England und Frankreich verwandelten die Salzburger Altstadt beim Supercup-Endspiel in eine riesige Partyzone. Zwei Fans nutzten für ihre Anreise sogar ihre Fahrräder ...
„Das machen wir einmal und nie wieder. Was für eine Schnapsidee!“ Richard White und Steve Dyson waren noch etwas außer Atem, als sie der „Krone“ am Mittwoch in der Salzburger Innenstadt Rede und Antwort standen.
Kein Wunder! Die beiden glühenden Fans von Aston Villa hatten drei harte Tage hinter sich. Das Duo reiste zum Supercup-Finale ihres Teams gegen Paris St. Germain mit dem Fahrrad nach Salzburg. „Wir sind in der Nähe von Leeds gestartet, über London nach Dover und dann mit der Fähre aufs Festland“, erzählte White. Anschließend radelten die Briten über Belgien und Deutschland in die Mozartstadt.
Was für eine Schnapsidee! Wir haben nicht mal ein Hotelzimmer. Aber was macht man nicht alles für Aston Villa!
Richard White und Steve Dyson, sportliche Fans
„Fast 1700 Kilometer“, meinten beide Männer stolz. Ein Hotel hatten beide vor dem Antritt zu ihrer schier wahnsinnigen Fahrt nicht gebucht. „Wir haben ein Zelt mit, notfalls stellen wir es direkt am Mozartplatz auf“, lachten die beiden Engländer.
Zusammen mit Tausenden weiteren Fans – die meisten kamen aus England und Frankreich – feierte das Duo im Vorfeld des Supercup-Finales des europäischen Fußballverbandes (Uefa) in der Salzburger Altstadt. Am Kapitelplatz, Alten Markt sowie Residenzplatz gab es drei große Fanzonen samt großen Bühnen, Livemusik und etlichen Gastroständen.
400.000 Euro ließ sich die Stadt das Spektakel kosten. Die Kritik im Vorfeld war groß, die Verantwortlichen der Stadt Salzburg selbst sprachen noch am Mittwochnachmittag von weit mehr als 15.000 Besuchern und „friedlichen und ausgelassenen Gästen aus aller Welt“.
Die Gastronomen der etlichen Bars und Lokale in der Innenstadt durften sich jedenfalls zufrieden die Hände reiben. Speziell die britischen Fans zeigten sich wie gewohnt trinkfest. „Es ist sehr heiß in Salzburg, aber auch echt schön. Leider dauert es sehr lange, bis wir unser Bier bekommen“, lachten die Aston-Villa-Fans Andy, Mark und Jason. Sie stimmten sich im „Dubliners“ in der Kaigasse auf die Supercup-Partie ein.
Gegen 18 Uhr machten sich die Schlachtenbummler dann nach und nach auf in Richtung Stadion Kleßheim. Punkt 21 Uhr startet dort das große Finale. 30.000 Fans werden dazu live erwartet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.