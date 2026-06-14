Mächtig: BMW zeigt den ersten elektrischen M3

Was den Antrieb des M Concepts und vor allem des Serien-M3 betrifft, lässt sich BMW noch nicht in die Karten schauen. Man kann sich vieles von i3 und iX3 herleiten. Etwa den 800-Volt-Akku mit 109 kWh nutzbarer Kapazität, auch wenn er über eine „M-spezifisch optimierte Variante der Gen6-Rundzellen“ verfügt für „besonders hohe Leistung bei der Energieabgabe an die Elektromotoren und beim Laden“.