Reichweitenüberraschung im großen E-Auto-Realtest!

Der NAF fährt den Mega-Test zweimal pro Jahr, einmal unter nordisch-winterlichen, einmal unter nordisch-sommerlichen Bedingungen. Zu nordisch gehört in dem Fall auch, dass Autobahnfahrten, wie bei uns üblich, nicht Teil der Strecke sind. Daher sind die Ergebnisse nur bedingt auf den Alltag hierzulande umzulegen. Autobahn ist zwar dabei, aber man darf in Norwegen nirgends schneller als 110 km/h fahren. Auf Landstraßen gilt in der Regel Tempo 80, in Ortschaften 50.