Brasiliens WM-Helden fiebern auf der Tribüne mit

Marokko schockt Brasilien zunächst

Die prominenten Zuschauer mussten allerdings zunächst einen schwierigen Beginn ihrer Landsleute miterleben. Marokko dominierte die Anfangsphase und ging verdient in Führung. Erst danach fand Brasilien besser ins Spiel. Die Mannschaft von Carlo Ancelotti übernahm vor überwiegend brasilianischem Publikum zunehmend die Kontrolle und kam noch vor der Pause zum Ausgleich.