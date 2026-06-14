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Brasiliens WM-Helden fiebern auf der Tribüne mit

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
14.06.2026 02:23
Brasilien-Legenden Kaka (li.), Ronaldo (mi.) und Roberto Carlos verfolgten das WM-Spiel gegen ...
Brasilien-Legenden Kaka (li.), Ronaldo (mi.) und Roberto Carlos verfolgten das WM-Spiel gegen Marokko auf der Tribüne.(Bild: Screenshot ServusTV)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Große Bühne für Brasilien und große Namen auf der Tribüne! Beim WM-Auftakt gegen Marokko verfolgten gleich mehrere Legenden der „Seleção“ das Spiel live im Stadion. Sie alle waren Teil des bislang letzten brasilianischen WM-Triumphs.

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Im MetLife Stadium in East Rutherford bei New York traf die Mannschaft von Teamchef Carlo Ancelotti auf Marokko. Eine schwere Aufgabe: Die Nordafrikaner waren bereits bei der WM 2022 in Katar die große Überraschung und stürmten sensationell bis ins Halbfinale.

Brasilien verfolgt hingegen ein klares Ziel: Die „Seleção“ will erstmals seit 2002 wieder ein WM-Finale erreichen. Damals holten die Südamerikaner mit einem 2:0-Sieg gegen Deutschland ihren bisher letzten Weltmeistertitel.

Ronaldo, Kaká und Co. auf der Tribüne
Passend dazu waren beim WM-Auftakt mehrere Helden von damals im Stadion vertreten. Auf den Rängen saßen Torjäger-Legende Ronaldo, die früheren Weltklasse-Verteidiger Cafú und Roberto Carlos sowie Mittelfeldkünstler Kaká.

Alle vier gehörten zur Weltmeistermannschaft von 2002. Ronaldo war damals mit acht Treffern nicht nur Torschützenkönig, sondern auch der überragende Spieler des Turniers. Im Finale gegen Deutschland erzielte er beide Treffer. Auch Ex-Teamtorhüter Júlio César verfolgte die Partie im Stadion.

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Marokko schockt Brasilien zunächst
Die prominenten Zuschauer mussten allerdings zunächst einen schwierigen Beginn ihrer Landsleute miterleben. Marokko dominierte die Anfangsphase und ging verdient in Führung. Erst danach fand Brasilien besser ins Spiel. Die Mannschaft von Carlo Ancelotti übernahm vor überwiegend brasilianischem Publikum zunehmend die Kontrolle und kam noch vor der Pause zum Ausgleich.

Für den Treffer sorgte Vinícius Júnior, der die „Seleção“ rechtzeitig zurück ins Spiel brachte. Damit durften auch die Weltmeister von 2002 auf der Tribüne erstmals jubeln. Am Ende blieb es jedoch beim 1:1. Eine Leistung, mit der die WM-Helden sicherlich nicht ganz zufrieden sind.

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