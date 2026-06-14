FIFA bestätigt: Technische Panne bei Schweiz-Elfer

Weil eine Störung die Erstellung der Onside-Grafikanimation vor dem der Schweiz zugesprochenen Elfmeter verhinderte, rätselten Zuseher und Experten über eine mögliche Abseitsstellung vor dem Foul von Katars Tormann Mahmud Abunada an Remo Freuler. Die FIFA erklärte, dass der Arbeitsablauf des Video-Assistenten dadurch nicht beeinträchtigt gewesen sei.