FIFA bestätigt: Technische Panne bei Schweiz-Elfer

Eine technische Panne hat für Verwirrung beim TV-Publikum während des WM-Spiels zwischen der Schweiz und Katar (1:1) gesorgt. Eine Störung bei der Erstellung der Onside-Grafikanimation sei Schuld daran gewesen.
Weil eine Störung die Erstellung der Onside-Grafikanimation vor dem der Schweiz zugesprochenen Elfmeter verhinderte, rätselten Zuseher und Experten über eine mögliche Abseitsstellung vor dem Foul von Katars Tormann Mahmud Abunada an Remo Freuler. Die FIFA erklärte, dass der Arbeitsablauf des Video-Assistenten dadurch nicht beeinträchtigt gewesen sei.
„Keine Abseitsposition“
„Die vom VAR zur Überprüfung der Positionen der betreffenden Spieler verwendeten Linien ergaben in keiner der beiden Situationen unmittelbar vor der Elfmeterentscheidung, dass sich der Angreifer in einer Abseitsposition befand“, hieß es in der Mitteilung des Fußball-Weltverbandes.
Somit sei die Entscheidung des Schiedsrichters regelgerecht gewesen. Breel Embolo (17. Minute) hatte den Strafstoß zur Führung für die Eidgenossen verwandelt. Katar glich in der Nachspielzeit jedoch noch aus.
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