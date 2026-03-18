BMW i3: Hightech-Elektro-3er mit gewagtem Design

Revolutionscockpit mit Panorama-Display

Das Cockpit entspricht auf den ersten Blick dem des iX3, von dem der i3 das Panoramic-iDrive-System übernimmt. Auch hier dominiert ein Head-up-Display, das sich in einem schwarzen Bereich am unteren Rand der Windschutzscheibe zwischen den A-Säulen aufspannt. Einen klassischen Tacho hinterm Lenkrad gibt es nicht mehr, auch ein Beifahrer-Display (wie bei Audi und Mercedes mittlerweile üblich) wird nicht angeboten. In der Mitte thront ein zentraler Touchscreen. Haptische Tasten gibt es kaum noch. Am intelligent gestalteten Multifunktionslenkrad findet man Plastikblöcke, die sich wie Tasten bedienen lassen und sich bei ersten Fahrten mit dem iX3 bereits bewährt haben. Sie zeigen nur die Funktionen an, die tatsächlich im Moment verfügbar sind.