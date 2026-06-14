Nach WM will Rangnick viele Projekte vorantreiben

Welche Spieler nach der WM das ÖFB-Teamgerüst bilden werden, weiß der Deutsche selbst noch nicht genau. Bekannt ist bisher nur, dass sich Marko Arnautovic aus der Nationalmannschaft verabschieden wird. „In den letzten Tagen hatte ich das eine oder andere Einzelgespräch und habe dabei ein bisschen vorgefühlt, wie es bei den Spielern aussieht, gerade bei den erfahrenen Spielern“, erzählte Rangnick. „Einige von ihnen werden sich erst nach der WM entscheiden.“