WM: Bürgermeister im Süden Mexikos erschossen

„Nicht zulassen, dass Gewalt siegt“

Oaxacas Gouverneur Salomón Jara verurteilte die Gewalttat. „In Oaxaca werden wir nicht zulassen, dass Gewalt über das Gesetz oder den Willen unserer Gemeinden siegt“, schrieb er im Onlinedienst X. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde die Polizeipräsenz in der Region verstärkt und ein Sondereinsatzkommando entsandt, um nach den Angreifern zu fahnden.