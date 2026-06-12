Norton Atlas: Schickes Einsteiger-Adventure-Bike

Es wird zwei bzw. drei Varianten geben: Die straßenorientierte Basisversion rollt auf Gussrädern. Darüber positioniert Norton die Ausstattungslinie Apex. Sie ergänzt unter anderem ein elektronisch kombiniertes Bremssystem, Reifendruckkontrolle, Kurvenlicht, Heizgriffe, Gepäckträger und eine verstellbare Windschutzscheibe. Als Preise für Deutschland gibt Norton 9250 bzw. 10.525 Euro an. Österreichpreise wurden noch nicht genannt.