Norton Atlas: Schickes Einsteiger-Adventure-Bike

Die Marke Norton kennen viele für Antiviren-Software am Computer. Motorradinteressierte wissen aber: Das ist eine höchst traditionsreiche britische Motorradmarke. Die feierte im Herbst ihre Wiederauferstehung – und bringt jetzt ein kleines Adventure-Bike: die Atlas.
Optisch setzt die Atlas auf klassische Enduro-Proportionen, interpretiert das Genre jedoch mit einer modernen Designsprache. Klare Flächen, wenige sichtbare Anbauteile und dynamisch gezeichnete Seitenverkleidungen prägen den Auftritt.
Die technische Basis bildet ein Stahl-Gitterrohrrahmen. Das 17-Zoll-Hinterrad wird von einer Aluminium-Zweiarmschwinge geführt, vorne arbeitet eine Upside-down-Gabel. Die einstellbaren KYB-Federelemente bieten jeweils 18 Zentimeter Federweg. Für die Verzögerung sorgen zwei 31-Zentimeter-Bremsscheiben vorne sowie eine 27er-Scheibe hinten.
Angetrieben wird die Atlas von einem wassergekühlten 585-ccm-Reihenzweizylinder mit 70 PS und 58 Newtonmetern. Die Kraftübertragung erfolgt über ein Sechsganggetriebe mit Quickshifter und Kettenantrieb. Fahrleistungen nennt Norton bislang nicht. Das Trockengewicht liegt bei 188 Kilogramm, der Normverbrauch bei etwas mehr als vier Litern pro 100 Kilometer.
Zur Ausstattung gehören eine Sechsachsen-IMU von Bosch, ein kurvensensibles ABS, Traktions- und Wheelie-Kontrolle sowie ein adaptiver Tempomat. Fünf Fahrmodi stehen zur Wahl. Informationen liefert ein 8-Zoll-TFT-Touchscreen mit Navigationsfunktion, Bluetooth-Anbindung, Smartphone-App und Over-the-Air-Updates.
Gebaut wird die Norton Atlas von TVS in Indien, wo auch die dierekte Konkurrentin BMW F 450 GS entsteht.
Es wird zwei bzw. drei Varianten geben: Die straßenorientierte Basisversion rollt auf Gussrädern. Darüber positioniert Norton die Ausstattungslinie Apex. Sie ergänzt unter anderem ein elektronisch kombiniertes Bremssystem, Reifendruckkontrolle, Kurvenlicht, Heizgriffe, Gepäckträger und eine verstellbare Windschutzscheibe. Als Preise für Deutschland gibt Norton 9250 bzw. 10.525 Euro an. Österreichpreise wurden noch nicht genannt.
Die stärker auf Geländeeinsatz ausgelegte Atlas GT mit Speichenrädern soll später folgen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.