Manuel Neuer wird bei WM-Auftakt im Tor stehen

Die deutsche Tormannfrage hat nun engültig eine Antwort – der deutsche Teamchef Julian Nagelsmann hat das Comeback von Deutschlands Rekordtorhüter Manuel Neuer im ersten WM-Spiel gegen Curacao am Sonntag bestätigt.
Die Partie am Sonntagabend (19.00 Uhr/MESZ) in Houston gegen die erstmals für eine WM-Endrunde qualifizierten Kicker aus der Karibik verglich der Bundestrainer sportlich mit „einem DFB-Pokalspiel“ und der Situation „David gegen Goliath“. Der viermalige Weltmeister Deutschland ist haushoher Favorit.
„Manu wird beginnen“
Bei der Pressekonferenz am Samstagabend Ortszeit in Houston äußerte sich Nagelsmann zu mehreren Personalien. Alle 26 Kader-Akteure seien gesund und einsatzfähig – „und Manu wird beginnen“. Der 40-jährige Neuer hat seine Wadenbeschwerden überwunden und wird damit zwei Jahre nach seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft mit dem 125. Länderspiel in sein insgesamt fünftes WM-Turnier starten.
Musiala und Brown starten
Nagelsmann verriet zudem, dass der Frankfurter Turnierneuling Nathaniel Brown zwei Tage vor seinem 23. Geburtstag als linker Außenverteidiger in der Startelf stehen werde. Das gilt auch für Jamal Musiala, obwohl der Bayern-Star nach seiner schweren Beinverletzung „noch ein paar Schritte zu gehen habe“ bis zu seiner besten Verfassung. „Aber die kann er nur gehen, wenn wir ihn spielen lassen. Wir vertrauen ihm total.“
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