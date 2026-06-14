Manuel Neuer wird bei WM-Auftakt im Tor stehen

Musiala und Brown starten

Nagelsmann verriet zudem, dass der Frankfurter Turnierneuling Nathaniel Brown zwei Tage vor seinem 23. Geburtstag als linker Außenverteidiger in der Startelf stehen werde. Das gilt auch für Jamal Musiala, obwohl der Bayern-Star nach seiner schweren Beinverletzung „noch ein paar Schritte zu gehen habe“ bis zu seiner besten Verfassung. „Aber die kann er nur gehen, wenn wir ihn spielen lassen. Wir vertrauen ihm total.“