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Der Grand Prix von Katalonien ab 15 Uhr LIVE

Formel 1
14.06.2026 05:16
George Russell startet von der Pole Position.
George Russell startet von der Pole Position.(Bild: EPA/Alejandro Garcia)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Grand Prix von Katalonien in Barcelona steht am Programm. Wir berichten ab 15 Uhr live – siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

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George Russell hat sich am Samstag mit der Poleposition in Spanien im WM-Kampf der Formel 1 zurückgemeldet. Der Mercedes-Pilot holte sich im Qualifying knapp vor Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton (+0,064 Sek.) den ersten Startplatz für den Großen Preis von Barcelona-Katalonien am Sonntag.

Lewis Hamilton, George Russell, Kimi Antonelli (von links)
Lewis Hamilton, George Russell, Kimi Antonelli (von links)(Bild: GEPA)

Hier der Zwischenstand:

WM-Leader Kimi Antonelli belegte im zweiten Mercedes den dritten Platz (+0,319) vor Weltmeister Lando Norris (+0,322) im McLaren und Red-Bull-Star Max Verstappen (+0,342).

In der WM-Gesamtwertung führt Antonelli, der seinen sechsten Grand-Prix-Sieg in Serie anpeilt, bereits 66 Punkte vor Hamilton. Russell liegt weitere zwei Zähler zurück.

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