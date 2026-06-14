Der Grand Prix von Katalonien ab 15 Uhr LIVE

Der Grand Prix von Katalonien in Barcelona steht am Programm. Wir berichten ab 15 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
George Russell hat sich am Samstag mit der Poleposition in Spanien im WM-Kampf der Formel 1 zurückgemeldet. Der Mercedes-Pilot holte sich im Qualifying knapp vor Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton (+0,064 Sek.) den ersten Startplatz für den Großen Preis von Barcelona-Katalonien am Sonntag.
Hier der Zwischenstand:
WM-Leader Kimi Antonelli belegte im zweiten Mercedes den dritten Platz (+0,319) vor Weltmeister Lando Norris (+0,322) im McLaren und Red-Bull-Star Max Verstappen (+0,342).
In der WM-Gesamtwertung führt Antonelli, der seinen sechsten Grand-Prix-Sieg in Serie anpeilt, bereits 66 Punkte vor Hamilton. Russell liegt weitere zwei Zähler zurück.
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