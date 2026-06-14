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Nach Haiti-Drama

Nächster WM-Teilnehmer muss die Trikots ändern

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
14.06.2026 05:00
Mohamed Salahs Ägypten muss vor dem Auftaktspiel das Trikot ändern.
Mohamed Salahs Ägypten muss vor dem Auftaktspiel das Trikot ändern.(Bild: AFP/KIRK IRWIN)
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Von krone Sport

Die Trikot-Polizei macht auch bei WM-Teilnehmer Ägypten keine Ausnahmen – die sieben Sterne über dem Wappen müssen weg! Nach dem Wirbel um die Haiti-Wäsche vor wenigen Tagen, muss nun bereits die zweite Nation kurz vor ihrem ersten Spiel neue Leiberl produzieren.

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Die Sterne repräsentieren nämlich die sieben Afrika-Cup-Titel und somit die Rekordanzahl an Turniersiegen. Laut Fifa-Regularien dürfen auf den Trikots bei einer Weltmeisterschaft nur Sterne für gewonnene WM-Titel abgebildet werden – etwas, das Ägypten bislang noch nicht erreichen konnte.

In diesem Trikot darf Mohamed Salah bei der WM nicht auflaufen.
In diesem Trikot darf Mohamed Salah bei der WM nicht auflaufen.(Bild: AFP/KIRK IRWIN)

Goldene Rückennummern müssen weg
Auch bei den goldenen Rückennummern drückte die FIFA kein Auge zu. Diese seien nicht sichtbar genug für die Schiedsrichter und Fernsehübertragungen. Das mittlerweile traditionelle Gold soll also nun gegen einen weißen Farbanstrich ausgetauscht werden.

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Erst vor wenigen Tagen musste auch Haiti das Trikot abändern. Dort war nämlich eine Kriegsszene aus der Schlacht von Vertières aus dem Jahr 1803, die zu Haitis Unabhängigkeit führte, zum Problem für den Veranstalter geworden.

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