Nächster WM-Teilnehmer muss die Trikots ändern

Die Trikot-Polizei macht auch bei WM-Teilnehmer Ägypten keine Ausnahmen – die sieben Sterne über dem Wappen müssen weg! Nach dem Wirbel um die Haiti-Wäsche vor wenigen Tagen, muss nun bereits die zweite Nation kurz vor ihrem ersten Spiel neue Leiberl produzieren.
Die Sterne repräsentieren nämlich die sieben Afrika-Cup-Titel und somit die Rekordanzahl an Turniersiegen. Laut Fifa-Regularien dürfen auf den Trikots bei einer Weltmeisterschaft nur Sterne für gewonnene WM-Titel abgebildet werden – etwas, das Ägypten bislang noch nicht erreichen konnte.
Goldene Rückennummern müssen weg
Auch bei den goldenen Rückennummern drückte die FIFA kein Auge zu. Diese seien nicht sichtbar genug für die Schiedsrichter und Fernsehübertragungen. Das mittlerweile traditionelle Gold soll also nun gegen einen weißen Farbanstrich ausgetauscht werden.
Erst vor wenigen Tagen musste auch Haiti das Trikot abändern. Dort war nämlich eine Kriegsszene aus der Schlacht von Vertières aus dem Jahr 1803, die zu Haitis Unabhängigkeit führte, zum Problem für den Veranstalter geworden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.