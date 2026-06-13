WM: Haiti gegen Schottland ab 3 Uhr LIVE

Erster WM-Spieltag in Gruppe C: Haiti duelliert sich mit Schottland. Um 3 Uhr geht’s los, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Haiti ist erstmals seit 1974 bzw. zum zweiten Mal vertreten. Die Karibikkicker hoffen dabei auf die ersten WM-Punkte und nicht zuletzt Tore von Stürmer Duckens Nazon – der 32-Jährige hält bei einer Quote von 44 Toren in 78 Länderspielen. Der französische Trainer Sebastien Migne muss vor dem Auftaktduell mit Schottland in Boston Realist, gleichzeitig aber auch Optimist sein. „Natürlich ist es eine schwere Gruppe. Aber wenn man es positiv betrachtet, stehen wir auf jeden Fall im Rampenlicht, was für die Burschen eine riesige Belohnung ist.“
Für die Schotten, die eine 28-jährige WM-Durststrecke beenden, ist es bereits die neunte Teilnahme. Großes ist den Bravehearts dabei nie gelungen. Die Hoffnung auf das erstmalige Überstehen der Gruppenphase ist umso größer. Zumindest das sollte der Truppe um Spielmacher Scott McTominay (SSC Napoli) aufgrund des Modus gelingen. Fest steht, dass sich die Mannschaft wieder auf die Unterstützung ihrer Fans, der Tartan Army, verlassen wird können. Schon jetzt ist die Schottenrockdichte in Boston hoch.
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