WM: Haiti gegen Schottland ab 3 Uhr LIVE

Haiti ist erstmals seit 1974 bzw. zum zweiten Mal vertreten. Die Karibikkicker hoffen dabei auf die ersten WM-Punkte und nicht zuletzt Tore von Stürmer Duckens Nazon – der 32-Jährige hält bei einer Quote von 44 Toren in 78 Länderspielen. Der französische Trainer Sebastien Migne muss vor dem Auftaktduell mit Schottland in Boston Realist, gleichzeitig aber auch Optimist sein. „Natürlich ist es eine schwere Gruppe. Aber wenn man es positiv betrachtet, stehen wir auf jeden Fall im Rampenlicht, was für die Burschen eine riesige Belohnung ist.“