Schweiz-Blamage: Xhaka rechnet mit Mitspieler ab

„Man muss tun, was der Trainer verlangt und nicht irgendwie alleine den Showmaker machen“, wütete der Sunderland-Mittelfelder im Interview nach dem Spiel. „Es hat auch mit Disziplin zu tun. Wenn ein Trainer einen Spieler reinbringt und der versucht, alles alleine zu machen, dann wird es schwierig.“ Welchen Teamkollegen er genau damit meinte, wollte er jedoch nicht verraten.