Leapmotor B05: Wird das der nächste Opel Astra?

Eine Launch Control gibt es auch, im Antritt wirkt der B05 allerdings nicht so explosiv wie andere E-Autos, sondern eher linear wie ein Verbrenner. Auch das Fahrwerk erinnert an gute, alte Zeiten: Komfortabel, aber nicht schwammig, die Lenkung gibt tatsächlich brauchbares Feedback. Dank Heckantrieb, tiefem Schwerpunkt und 50:50-Gewichtsverteilung kommt in kurvigem Geläuf tatsächlich Freude auf. Und das ist kein Zufall: Den Feinschliff erhielt der Chinese im italienischen Balocco, wo auch die Stellantis-Geschwister von Fiat, Lancia und Alfa ihre Abstimmungen erhalten.

Übereifrige Helfer

Auch die Bremse ist gut dosierbar, leider gibt es kein echtes Ein-Pedal-Fahren mit Verzögerung bis zum Stillstand. Wirklich nervig sind aber die „Helferlein“: Der Spurhalte-Assistent greift oft ruppig ein. Schaltet man das System aus, aktiviert es sich selbst wieder, sobald der Aufmerksamkeits-Warner Alarm schlägt. Und das macht er allzu schnell.