WM: Deutschland gegen Curacao ab 19 Uhr LIVE

Erster WM-Spieltag in Gruppe E: Deutschland trifft zum Auftakt auf Neuling Curacao. Um 19 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Nach zwei WM-Auftaktniederlagen 2018 und 2022 scheinen drei Punkte für Deutschland bereits vor dem Anpfiff am Sonntag in Houston fix. Dennoch stellen sich Fragen: Wie gut hat die deutsche Offensive ihr Visier bereits eingestellt? Wie stabil präsentiert sich die Mannschaft von Julian Nagelsmann im Allgemeinen? Und gelingt Manuel Neuer bei seiner Rückkehr ins DFB-Team der Kaltstart nach Wadenverletzung? Die Tormann-Ikone stellt mit dem 20. WM-Spiel die Bestmarke unter Torhütern des Franzosen Hugo Lloris ein.
„Wir haben deutsche Tugenden auf dem Platz“
„Ich freue mich, dass das Turnier jetzt losgeht und wir allen zeigen können, wie gut wir sind“, sagte Nico Schlotterbeck. Der Verteidiger von Borussia Dortmund beschwor Merkmale, die Deutschland einst zur gefürchteten Turniermannschaft machten: „Was wir lange nicht hatten: Wir haben deutsche Tugenden auf dem Platz. Wir haben Disziplin. Wir haben Leidenschaft. Wir haben Widerstandsfähigkeit.“ Deutschland hat die jüngsten neun Spiele allesamt gewonnen. Angesichts des Vorrunden-Scheiterns 2022 und 2018 beließ es Sportdirektor Rudi Völler vorerst beim ersten Etappenziel: „Wir wollen die Gruppenphase überstehen und am liebsten Gruppenerster werden.“
Überrascht der Zwergstaat?
Für Curacao ist es nicht weniger als das größte Fußballspiel in der Geschichte des Zwergstaates (444 km2). Die Karibik-Kicker wollen unter der Anleitung von Trainer-Veteran Dick Advocaat (78) überraschen. Curacao gehört als seit 2010 autonomes Land zum Königreich der Niederlande. Der niederländische Einfluss zeigt sich etwa auf Straßenschildern, in der Verwaltung – und im Fußball: Viele Spieler der „Blue Wave“ (Blaue Welle) sind Niederländer mit karibischen Wurzeln.
Die Tests gegen China (0:2), Australien (1:5) und Schottland (1:4) gingen klar verloren. Mit der Generalprobe – einem 4:0 über Inselnachbar Aruba – holte sich der krasse Außenseiter noch einmal ein gutes Gefühl. „Eine Überraschung ist immer möglich. Und eine Überraschung kann schon reichen, um weiterzukommen“, sagte Advocaat vor dem Turnierstart.
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