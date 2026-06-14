WM: Deutschland gegen Curacao ab 19 Uhr LIVE

„Wir haben deutsche Tugenden auf dem Platz“

„Ich freue mich, dass das Turnier jetzt losgeht und wir allen zeigen können, wie gut wir sind“, sagte Nico Schlotterbeck. Der Verteidiger von Borussia Dortmund beschwor Merkmale, die Deutschland einst zur gefürchteten Turniermannschaft machten: „Was wir lange nicht hatten: Wir haben deutsche Tugenden auf dem Platz. Wir haben Disziplin. Wir haben Leidenschaft. Wir haben Widerstandsfähigkeit.“ Deutschland hat die jüngsten neun Spiele allesamt gewonnen. Angesichts des Vorrunden-Scheiterns 2022 und 2018 beließ es Sportdirektor Rudi Völler vorerst beim ersten Etappenziel: „Wir wollen die Gruppenphase überstehen und am liebsten Gruppenerster werden.“