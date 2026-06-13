WM: Australien gegen die Türkei ab 6 Uhr LIVE

Die Türkei war seit 2002 nicht mehr bei einer Fußball-WM vertreten. Entsprechend groß ist die Vorfreude. Angeführt von den Stars Arda Güler (Real Madrid) und Hakan Calhanoglu (Inter Mailand) ist die große Frage, ob die goldene Generation die Erwartungen erfüllen kann. Am Talent besteht kein Zweifel, an der Konstanz und der Defensive allerdings schon – und im Falle des zu Saisonende angeschlagenen Güler auch an der Fitness. Bei der EM 2024 wurde man im Achtelfinale zum Stolperstein für Österreich, danach war Endstation gegen die Niederlande.