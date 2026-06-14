WM: Niederlande gegen Japan ab 22 Uhr LIVE

Obwohl die Dichte an Klassespielern schon einmal höher war und Torjäger Memphis Depay nicht in Topform scheint, blickt Teamchef Ronald Koeman mit Zuversicht auf das Turnier. „Wir haben eine Mannschaft, die schwer zu schlagen ist.“ Das Selbstvertrauen beim dreifachen WM-Finalisten (1974, 1978 und 2010 jeweils ohne Titel) scheint intakt. „Es gibt für uns nur ein Ziel, und das ist, Weltmeister zu werden“, tönte Stürmer Wout Weghorst.