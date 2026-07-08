Tattoo für 2 Wochen: Hält es, was es verspricht?

Sie wollen ein Tattoo, sind sich aber nicht ganz sicher, ob Sie ein Leben lang damit herumlaufen wollen? Krone+ testete die neueste Technologie der 2-Wochen-Tattoos und sprach mit einem Hautarzt über mögliche gesundheitliche Folgen.
Henna Tattoos waren bis vor einigen Jahren der absolute Schrei. Sie versprachen täuschend echt aussehende Tattoos, die sich nach zwei bis drei Wochen wieder verflüchtigten. Allerdings hatten diese Tattoos einen Haken: Denn in einigen Fällen gab es allergische Reaktionen. Vor allem künstliche Zusätze wie PPD (Para-Phenylendiamin), die für „schwarze Henna-Tattoos“ verwendet wurden, sorgten für Probleme.
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