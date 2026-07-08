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Tattoo für 2 Wochen: Hält es, was es verspricht?

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08.07.2026 12:56
Das Tattoo ähnelte der Abbildung auf der Verpackung.
Das Tattoo ähnelte der Abbildung auf der Verpackung.(Bild: Krone KREATIV/Harald Dworak)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Sie wollen ein Tattoo, sind sich aber nicht ganz sicher, ob Sie ein Leben lang damit herumlaufen wollen? Krone+ testete die neueste Technologie der 2-Wochen-Tattoos und sprach mit einem Hautarzt über mögliche gesundheitliche Folgen.

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Henna Tattoos waren bis vor einigen Jahren der absolute Schrei. Sie versprachen täuschend echt aussehende Tattoos, die sich nach zwei bis drei Wochen wieder verflüchtigten. Allerdings hatten diese Tattoos einen Haken: Denn in einigen Fällen gab es allergische Reaktionen. Vor allem künstliche Zusätze wie PPD (Para-Phenylendiamin), die für „schwarze Henna-Tattoos“ verwendet wurden, sorgten für Probleme.

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