Tattoo für 2 Wochen: Hält es, was es verspricht?

Henna Tattoos waren bis vor einigen Jahren der absolute Schrei. Sie versprachen täuschend echt aussehende Tattoos, die sich nach zwei bis drei Wochen wieder verflüchtigten. Allerdings hatten diese Tattoos einen Haken: Denn in einigen Fällen gab es allergische Reaktionen. Vor allem künstliche Zusätze wie PPD (Para-Phenylendiamin), die für „schwarze Henna-Tattoos“ verwendet wurden, sorgten für Probleme.