Wiener Entscheidungen mit Folgen für Kärnten

Gerade beim Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz verortet (EABG) die FPÖ eine ungeahnte Macht der Kärntner Landesregierung. „Wenn es in Kärnten nicht geht, machen wir halt ein Bundesgesetz“, kolportiert FP-Chef Erwin Angerer in der Windkraftfrage ein „Spiel über die Bande“.