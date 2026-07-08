ÖGK-Kahlschlag: Auch Tirol bleibt nicht verschont!

„Das lassen wir uns nicht gefallen“

„Wir haben davon zunächst absolut nichts gewusst“, ärgert sich Werner Salzburger, Vorsitzender des Landesstellenausschusses der ÖGK in Tirol, im Gespräch mit der „Tiroler Krone“, „das lassen wir uns nicht gefallen, wir sprechen uns klar gegen diese Pläne aus und werden dagegen vorgehen. Und für die Zukunft fordern wir eine generelle Absprache über derartige Punkte – und zwar bereits im Vorfeld.“