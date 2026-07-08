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„Woher kommt eigentlich die Angst in der Politik?“

Oberösterreich
08.07.2026 11:20
Über den Dächern von Linz: Parov Stelar und Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer im Q27. Aus ...
Über den Dächern von Linz: Parov Stelar und Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer im Q27. Aus einem Kulturinterview wurde plötzlich ein Gespräch über Politik, Mut und Heimat.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Mit dieser Wendung hat wohl niemand gerechnet: Plötzlich interviewt Parov Stelar selbst die Linzer Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer. Der Weltstar spricht offen über seine Heimat, die Kraft der Subkultur und erklärt, warum Politik auf ihn oft „sehr konstruiert“ wirkt. Ein außergewöhnliches Gespräch mit überraschenden Einblicken.

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Eigentlich hätte es ein klassisches Interview über Linz als Kulturstadt werden sollen. Über internationale Strahlkraft, junge Talente und die Rolle der Kulturpolitik. Doch dann nimmt das Gespräch eine andere Richtung: Parov Stelar alias Marcus Füreder beantwortet nicht nur Fragen, er beginnt, selbst welche zu stellen – an Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP).

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