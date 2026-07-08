„Woher kommt eigentlich die Angst in der Politik?“

Mit dieser Wendung hat wohl niemand gerechnet: Plötzlich interviewt Parov Stelar selbst die Linzer Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer. Der Weltstar spricht offen über seine Heimat, die Kraft der Subkultur und erklärt, warum Politik auf ihn oft „sehr konstruiert“ wirkt. Ein außergewöhnliches Gespräch mit überraschenden Einblicken.
Eigentlich hätte es ein klassisches Interview über Linz als Kulturstadt werden sollen. Über internationale Strahlkraft, junge Talente und die Rolle der Kulturpolitik. Doch dann nimmt das Gespräch eine andere Richtung: Parov Stelar alias Marcus Füreder beantwortet nicht nur Fragen, er beginnt, selbst welche zu stellen – an Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP).
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