„Woher kommt eigentlich die Angst in der Politik?“

Eigentlich hätte es ein klassisches Interview über Linz als Kulturstadt werden sollen. Über internationale Strahlkraft, junge Talente und die Rolle der Kulturpolitik. Doch dann nimmt das Gespräch eine andere Richtung: Parov Stelar alias Marcus Füreder beantwortet nicht nur Fragen, er beginnt, selbst welche zu stellen – an Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP).