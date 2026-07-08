EU sagt Käfigen und Kükentöten den Kampf an

Bereits vor sechs Jahren wurde die von 1,4 Millionen Menschen unterstützte Bürgerinitiative „End the Cage Age“ an die EU-Kommission übergeben – passiert ist bisher kaum etwas. Umso größer ist nun die Hoffnung, dass den Ankündigungen dieses Mal auch tatsächlich Gesetze folgen. Ganz zufrieden sind die Tierschützer aber noch nicht. So fehle weiterhin ein klares Bekenntnis zum Verbot des Vollspaltenbodens in der Schweine- und Rinderhaltung.