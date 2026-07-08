Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tierschützer warten ab

EU sagt Käfigen und Kükentöten den Kampf an

Tierecke
08.07.2026 12:01
Käfighaltung von Hühnern ist in Österreich längst verboten – das könnte bald für die gesamte EU ...
Käfighaltung von Hühnern ist in Österreich längst verboten – das könnte bald für die gesamte EU gelten.(Bild: © www.africaphotobank.com)
Porträt von Katharina Lattermann
Porträt von Tierecke
Von Katharina Lattermann und Tierecke

Wer Tiere hält, trägt Verantwortung – und genau hier will die EU jetzt nachschärfen. Mit einer neuen Strategie kündigt die EU-Kommission strengere Tierschutzregeln an. Für Hühner, Schweine und andere Nutztiere könnten damit längst überfällige Verbesserungen auf den Weg gebracht werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Millionen Tiere in Europas Ställen könnten künftig besser geschützt werden. Die EU-Kommission hat eine umfassende Strategie für die Tierhaltung präsentiert, die den Spagat zwischen Landwirtschaft und Tierschutz schaffen soll. Denn während Bauern mit steigenden Kosten, Wetterextremen und wirtschaftlichem Druck kämpfen, soll gleichzeitig das Wohl der Tiere stärker in den Mittelpunkt rücken.

Käfighaltung bei Hühnern vor dem Aus?
Besonders bei Hühnern und Schweinen sind konkrete Änderungen geplant. Bereits Ende 2026 will die EU ein Verbot der Käfighaltung von Legehennen mit Übergangsfrist auf den Weg bringen und neue Tierwohl-Indikatoren für Masthühner einführen. Auch das millionenfache Töten männlicher Eintagsküken soll der Vergangenheit angehören: Künftig soll das Geschlecht bereits im Ei erkannt werden und gar nicht erst ausgebrütet werden. 

Lesen Sie auch:
Einfach süß - doch die männlichen Küken der Legerassen werden am Tag des Schlüpfens vergast. Ein ...
Neue Technologie
Wie KI in Zukunft das Töten von Küken verhindert
31.03.2024
Kennzeichnung muss her
Woher kommt das Essen? Österreich will‘s wissen!
04.06.2026
Aus Ukraine
75.000 illegal importierte Eier in Wien entdeckt
15.05.2026

Tierschützer vorsichtig erfreut
Für 2027 kündigt die Kommission außerdem neue Regeln für die Schweinehaltung an – darunter das Ende der Kastenstände für Mutterschweine. In einer Aussendung begrüßt der „Verein gegen Tierfabriken“ (VGT) diese Pläne, schließlich warten Tierschutzorganisationen seit Jahren auf derartige Verbesserungen.

Zitat Icon

Es sollten in der EU gleiche Regeln für alle Bauern gelten, sonst gibt es eine Wettbewerbsverzerrung. Importe aus Drittländern benötigen auch strenge Vorgaben!

Maggie Entenfellner, Leiterin „Krone“ Tierecke

Bild: Reinhard Holl

Bereits vor sechs Jahren wurde die von 1,4 Millionen Menschen unterstützte Bürgerinitiative „End the Cage Age“ an die EU-Kommission übergeben – passiert ist bisher kaum etwas. Umso größer ist nun die Hoffnung, dass den Ankündigungen dieses Mal auch tatsächlich Gesetze folgen. Ganz zufrieden sind die Tierschützer aber noch nicht. So fehle weiterhin ein klares Bekenntnis zum Verbot des Vollspaltenbodens in der Schweine- und Rinderhaltung.

Strenge Vorgaben bei Importware
Positiv bewertet der VGT hingegen die geplanten Förderungen für tierfreundlichere Stallumbauten sowie strengere Vorgaben für importierte Tierprodukte. Denn für die Tierschutz-Aktivisten steht fest: Mehr Tierwohl darf nicht an der EU-Grenze enden. Jetzt müsse die Kommission beweisen, dass aus großen Versprechen auch echte Verbesserungen für Millionen Tiere werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tierecke
08.07.2026 12:01
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Europa
EU-Kommission
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
132.312 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
111.904 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
86.410 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
945 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
897 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Oberösterreich
ÖGK plant großen Kahlschlag bei den Servicestellen
833 mal kommentiert
Alleine in Oberösterreich (am Bild die Zentrale in Linz) gibt es 41 Service. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf