Bieler: „Eine wirklich erschütternde Nachricht!“

Mittel- bis langfristig seien international aber Probleme zu befürchten. „Wo ich mir große Sorgen mache, sind die kleineren Verbände, in denen viele Fördergelder von den Olympischen Komitees kommen. Das große Problem der Sportart wird werden, dass kleine Nationen es nur noch schwer finanzieren können.“ Das hätte zur Folge, dass die Teilnehmerfelder bei Weltcups noch kleiner würden und bald wohl auch führende Nationen auf „Auflösungserscheinungen“ reagieren müssten. „Dann wird sich auch der ÖSV etwas überlegen müssen.“