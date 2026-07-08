Promi-Damen rudern im Herzen mit Norwegen mit

Emotionen! Das volle Programm: Pure Freude, Trauer, Wut!“ Vor allem das verbinden Österreichs Promi-Frauen mit den Fußball-WM-Wochen. Und die Herzen fliegen – nach dem Ausscheiden Österreichs – auch da den Norwegern zu! „Ich bin frisch gebackener Norwegen-Fan“, bringt es Schauspielerin und Comedy-Hirtin Angelika Niedetzky auf den Punkt.