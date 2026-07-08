Deutsche Bahn sagt früher, wenn sie später kommt

„Läuft nicht alles rund“

Die Chefin des Unternehmens räumte bei dem Termin auch ein, dass bisher nicht alles rund gelaufen war bei der Deutschen Bahn. Wegen Modernisierungen ist etwa die Strecke Nürnberg-Regensburg seit Februar gesperrt. Diese wird erst Ende Juli, statt wie geplant drei Wochen früher, freigegeben, wie die „Bild“ berichtete. Auch solche langen Sperren wolle man künftig so gut wie möglich verhindern.