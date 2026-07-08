Sexualverbrechen in Wien: Mädchen ins Auto gelockt

Abscheuliches soll einem erst 16 Jahre alten Mädchen in Wien widerfahren sein. Die Jugendliche war Montagnacht im Bereich des Schwedenplatzes in der Wiener Innenstadt unterwegs, als sie von einem Unbekannten angesprochen und unter einem Vorwand in dessen Auto gelockt worden sein soll. Was danach geschah, dürfte für die 16-Jährige zum Albtraum geworden sein ...