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21-Jähriger gefasst

Sexualverbrechen in Wien: Mädchen ins Auto gelockt

Wien
08.07.2026 13:31
Der 21-Jährige soll das Mädchen im Bereich Schwedenplatz angesprochen haben.
Der 21-Jährige soll das Mädchen im Bereich Schwedenplatz angesprochen haben.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Abscheuliches soll einem erst 16 Jahre alten Mädchen in Wien widerfahren sein. Die Jugendliche war Montagnacht im Bereich des Schwedenplatzes in der Wiener Innenstadt unterwegs, als sie von einem Unbekannten angesprochen und unter einem Vorwand in dessen Auto gelockt worden sein soll. Was danach geschah, dürfte für die 16-Jährige zum Albtraum geworden sein ...

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Laut Angaben der Polizei soll der Mann von der vereinbarten Fahrtroute abgewichen und mit dem Opfer in einen abgelegenen Bereich in der Finsterbuschstraße in der Donaustadt gefahren sein. Dort soll es dann zu einem Sexualverbrechen gekommen sein. 

Verdächtiger konnte ausgeforscht werden
Anschließend brachte der Tatverdächtige sie zu ihrer Wohnadresse. „Durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen konnten das verwendete Fahrzeug sowie der Tatverdächtige ausgeforscht werden“, teilt Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Mittwoch mit. Bei dem Mann handelt es sich um einen 21-jährigen Syrer.

Holen Sie sich Hilfe!

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an

Weitere Ansprechpartner:

  • Frauenhelpline: 0800 222 555
  • Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
  • Opfer-Notruf: 0800 112 112
  • Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde er festgenommen. Der 21-Jährige wurde einvernommen und anschließend über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Jus tizanstalt eingeliefert. 

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