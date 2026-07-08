Kurz-Vertrauter soll ÖVP „kampagnenfähig“ machen

„Es wird aber auch eine klare Kante brauchen“, so der neue ÖVP-General am Mittwoch bei seiner Vorstellung. Seinen Stil beschreibt er selbst so: „Hart in der Sache, klar in der Argumentation, respektvoll im Umgang.“ Wie lange er im Amt bleiben will? „So lange wie ich der richtige Mann am richtigen Ort bin“, meint Gstöttner. Er werde versuchen, „mein Bestes zu geben“, so Gstöttner, der die ÖVP wieder „kampagnenfähig machen“ möchte. Was genau das heißt, wollte man dann aber nicht erläutern. „Ich glaube, jeder weiß, was eine Kampagne ist“, so der Bundeskanzler.