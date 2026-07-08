„Kraftakt“ vs. „Harakiri“ Budgetdebatte läuft heiß

Shetty: Kritik der Opposition widerspricht sich

NEOS-Klubobmann Yannick Shetty ging auf die Kritik der Opposition ein. Die Grünen würden schreien, dass nur Konzerne vom Budget profitieren würden, die FPÖ, dass nur die Unternehmen zahlen. „Das heißt, die Opposition hat sich nicht einmal auf eine falsche Erzählung einigen können“, so Shetty. Das Budget mache niemand restlos glücklich, räumte er ein, aber das liege in der Natur eines Kompromisses in einer Koalitionsregierung.