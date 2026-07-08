Lücken beim neuen „Tier-Führerschein“

Ein weiteres Problem betrifft das bestehende Kursangebot. Wie berichtet, sind derzeit nur wenige Ausbildungskurse in Kärnten verfügbar. Die auf der Homepage des Landes Kärnten verfügbaren Kurse sind schnell ausgebucht. Die zuständige Abteilung rät daher, sich früh genug nach einem passenden Kurs umzuschauen und am besten schon vor dem Kauf des Tieres zu absolvieren.